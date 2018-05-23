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The Guardian: "Манчестер Сити" заплатит за Мареза около 75 млн фунтов

Хавбек "Лестера" и сборной Алжира Рияд Марез близок к переходу в "Манчестер Сити" за 75 млн фунтов.

Как сообщает The Guardian, помимо основной суммы в 60 млн фунтов, "Лестер" требует бонусы и, таким образом, общая сумма трансфера составит порядка 75 млн евро.
Теги: Марез Лестер Манчестер Сити
Сегодня, 15:29
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