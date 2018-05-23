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На Украине у судьи, который возвращался с матча, нашли в сумке 17 тысяч долларов

На Украина разгорается масштабный судейский скандал. Судьи подозреваются в организации договорных матчей.

Одним из фигурантов дела оказался арбитр Владимир Миланич. Полиция остановила судью, когда он возвращался в Николаев с матча. Правоохранители после обысков Миланича нашли в его сумке 17 тысяч долларов наличными.

О начале расследования стало известно вчера, 22 мая. В девяти областях Украины уже проведено более 50 обысков.

"Татотаке"
Сегодня, 16:02
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(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Правоохранители после обысков Миланича нашли в его сумке 17 тысяч долларов наличными.

Поди скажет - "это мое выходное пособие на пенсию".


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 16:33) #
  • +1
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online

представляю рожу господ Вилкова с Будогоским,когда их ловят за ж... с газпромовскими чемоданами......
вилков полиграф не пройдет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: nofrills
когда же наших начнут после матчей останавливать и обыскивать


Думаю, наши не такие простодушные...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
когда же наших начнут после матчей останавливать и обыскивать
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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