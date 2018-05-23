На Украине у судьи, который возвращался с матча, нашли в сумке 17 тысяч долларов

На Украина разгорается масштабный судейский скандал. Судьи подозреваются в организации договорных матчей.Одним из фигурантов дела оказался арбитр Владимир Миланич. Полиция остановила судью, когда он возвращался в Николаев с матча. Правоохранители после обысков Миланича нашли в его сумке 17 тысяч долларов наличными.О начале расследования стало известно вчера, 22 мая. В девяти областях Украины уже проведено более 50 обысков.