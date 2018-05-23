Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104524
Ситуация на юго-востоке Украины 119298
КБ-Гостевая 26605
Курилка 1512
Политика и события в стране и мире 4041
Отдых в Крыму. 173
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

Факундо Феррейра попрощался с "Шахтёром"

Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра попрощался с клубом.

Аргентинец решил не продлевать контракт с донецким клубом.

"Мне очень трудно прощаться в данный момент. Я помню, когда приехал в Донецк и всё было новым и странным для меня. Вначале было трудно адаптироваться. Я вырос и многому научился на Украине.

Мне посчастливилось встретить Паулу Фонсеку на этом пути, человека, который был единственным, кто доверял мне и хотел видеть меня в своей команде. Я нашёл много друзей в "Шахтёре". Мы проводили много времени вместе, и я особенно благодарен моим бразильским друзьям, которые сделали всё гораздо легче для меня сразу же после приезда. Хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе – массажистам, докторам, физиотерапевтам.

Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы жили. Сыграть на "Донбасс Арене" было для меня мечтой, и я надеюсь, что "Шахтёр" однажды вернётся домой", - написал Феррейра в инстаграме.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Спартак" или ЦСКА.
Теги: Феррейра Шахтер
Сегодня, 19:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Spartacus1971
А куда он переходит,кто в курсе,стоящий нап?

нап уровня центра штрафной
без особой обводки
не особо отходит назад
именно решает моменты за секунду.в самом начале карьеры Вагнер такой был.Но Вагнер ВЫРОС, а этот так и остался на этом уровне


Понятно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
А куда он переходит,кто в курсе,стоящий нап?

нап уровня центра штрафной
без особой обводки
не особо отходит назад
именно решает моменты за секунду.в самом начале карьеры Вагнер такой был.Но Вагнер ВЫРОС, а этот так и остался на этом уровне


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А куда он переходит,кто в курсе,стоящий нап?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.