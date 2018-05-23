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Факундо Феррейра попрощался с "Шахтёром"
Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра попрощался с клубом.
Аргентинец решил не продлевать контракт с донецким клубом.
"Мне очень трудно прощаться в данный момент. Я помню, когда приехал в Донецк и всё было новым и странным для меня. Вначале было трудно адаптироваться. Я вырос и многому научился на Украине.
Мне посчастливилось встретить Паулу Фонсеку на этом пути, человека, который был единственным, кто доверял мне и хотел видеть меня в своей команде. Я нашёл много друзей в "Шахтёре". Мы проводили много времени вместе, и я особенно благодарен моим бразильским друзьям, которые сделали всё гораздо легче для меня сразу же после приезда. Хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе – массажистам, докторам, физиотерапевтам.
Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы жили. Сыграть на "Донбасс Арене" было для меня мечтой, и я надеюсь, что "Шахтёр" однажды вернётся домой", - написал Феррейра в инстаграме.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Спартак" или ЦСКА.
Аргентинец решил не продлевать контракт с донецким клубом.
"Мне очень трудно прощаться в данный момент. Я помню, когда приехал в Донецк и всё было новым и странным для меня. Вначале было трудно адаптироваться. Я вырос и многому научился на Украине.
Мне посчастливилось встретить Паулу Фонсеку на этом пути, человека, который был единственным, кто доверял мне и хотел видеть меня в своей команде. Я нашёл много друзей в "Шахтёре". Мы проводили много времени вместе, и я особенно благодарен моим бразильским друзьям, которые сделали всё гораздо легче для меня сразу же после приезда. Хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе – массажистам, докторам, физиотерапевтам.
Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы жили. Сыграть на "Донбасс Арене" было для меня мечтой, и я надеюсь, что "Шахтёр" однажды вернётся домой", - написал Феррейра в инстаграме.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Спартак" или ЦСКА.
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