Чемпион мира-2006 обвиняется в связях с мафией и может сесть в тюрьму на шесть лет

Бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира — 2006 Винченцо Яквинта обвиняется в связях с мафией и может сесть в тюрьму сроком на шесть лет, сообщает Football Italia.Отмечается, что Яквинте были выдвинуты обвинения еще в декабре 2015 года. По данным следствия, футболист незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, которое предназначалось для мафии.В деле фигурируют более 140 человек, в числе которых находится отец Яквинты, чей срок лишения свободы может составить 19 лет.Среди обвинений, выдвигаемых против различных подсудимых, имеются ложные выставления счетов, мошенничества и вымогательства.