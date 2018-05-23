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Чемпион мира-2006 обвиняется в связях с мафией и может сесть в тюрьму на шесть лет
Бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира — 2006 Винченцо Яквинта обвиняется в связях с мафией и может сесть в тюрьму сроком на шесть лет, сообщает Football Italia.
Отмечается, что Яквинте были выдвинуты обвинения еще в декабре 2015 года. По данным следствия, футболист незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, которое предназначалось для мафии.
В деле фигурируют более 140 человек, в числе которых находится отец Яквинты, чей срок лишения свободы может составить 19 лет.
Среди обвинений, выдвигаемых против различных подсудимых, имеются ложные выставления счетов, мошенничества и вымогательства.
"Газета.ру"
Отмечается, что Яквинте были выдвинуты обвинения еще в декабре 2015 года. По данным следствия, футболист незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, которое предназначалось для мафии.
В деле фигурируют более 140 человек, в числе которых находится отец Яквинты, чей срок лишения свободы может составить 19 лет.
Среди обвинений, выдвигаемых против различных подсудимых, имеются ложные выставления счетов, мошенничества и вымогательства.
"Газета.ру"
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