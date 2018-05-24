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Лучано Спаллетти продлит контракт с "Интером"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подпишет новый контракт с клубом, сообщает Football Italia. Об этом будет объявлено на завтрашней пресс-конференции.

Нынешнее соглашение 59-летнего специалиста, занимающего свою должность с 2017 года, рассчитано до конца июня 2019-го. Как ожидается, новый контракт будет продлен до лета 2021-го.

Напомним, по итогам этого сезона "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и спустя шесть лет вновь сыграет в Лиге чемпионов.
Теги: Интер Спаллетти
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