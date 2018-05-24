Дарио Срна покидает "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Дарио Срна объявил о том, что покидает клуб. Контракт 36-летнего хорвата с "горняками" истекает этим летом, стороны не будут его продлевать. Игрок не согласился на должность в клубе.Интерес к Срне проявляет греческий ПАОК.Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года. За 15 лет в клубе из Донецка он выиграл 25 трофеев (9 титулов чемпионат Украины, 7 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).