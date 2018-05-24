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Дарио Срна покидает "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Дарио Срна объявил о том, что покидает клуб. Контракт 36-летнего хорвата с "горняками" истекает этим летом, стороны не будут его продлевать. Игрок не согласился на должность в клубе.

Интерес к Срне проявляет греческий ПАОК.

Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года. За 15 лет в клубе из Донецка он выиграл 25 трофеев (9 титулов чемпионат Украины, 7 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Sportske Novosti
Сегодня, 08:24
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3
(0)
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 09:43) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший игрок, преданный клубу!!! Легенда дончан. Куда его только не звали в свое время, но он остался верен. Жаль сейчас таких все меньше игроков


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 09:34) #
  • +5
  •  (5)

Достоин всяческого уважения
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:31) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Легенда Донецка
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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