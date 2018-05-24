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Маурицио Сарри сегодня проведет встречу с руководством "Челси"

Маурицио Сарри, покинувший сегодня пост главного тренера "Наполи", вылетел в Лондон для встречи с руководством "Челси", сообщает Football Italia.

По данным издания, 59-летний тренер обсудит условия возможного контракта.

Напомним, еще одним претендентом на Сарри считается "Зенит"
Теги: Сарри Челси Зенит
Сегодня, 08:31
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3
(1)
№3 Написал: spiri (Сегодня, 10:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
для Челси -неплохой вариант,имхо... open_mouth


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 08:54) #
  • +2
  •  (2)

А как же скорейшего ответа от Зенита так и не дождался! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Соглашайся на их условия
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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