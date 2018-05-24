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Андрес Иньеста подтвердил свой переезд в Японию

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста подтвердил, что продолжит карьеру в Японии, в клубе "Виссел Кобе".

"Вылетаю к своему новому дому вместе с другом", – написал испанец в твиттере, прикрепив фото с главой компании Rakuten Хироси Микитани из самолета.

Rakuten, занимающаяся электронной коммерцией, является титульным спонсором «Барселоны» с 2017 года.
Теги: Иньеста
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