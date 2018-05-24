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"Челси" рассматривает кандидатуру Михаэля Баллака на пост спортивного директора

Михаэль Баллак может стать спортивным директором "Челси"

Немецкий футболист выступал за английскую команду с 2006 по 2010 год. После того как Баллак в 2012 году завершил карьеру, он занимался работой на телевидении. Как сообщает Evening Standard, теперь немец может перейти на работу в свой бывший клуб.

Отмечается, что помимо него на эту должность претендуют ещё два кандидата — бывший защитник "Челси" Жулиано Беллетти и Луис Кампос из "Лилля".
Теги: Челси Баллак
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