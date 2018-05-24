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"РБ Лейпциг" возглавит Ральф Рангник

Новым главным тренером "РБ Лейпциг" станет Ральф Рангник, сообщает sport.sky.de.

Ранее пост главного тренера клуба покинул Ральф Хазенхюттль. Рангник же с 2016 года занимает должность спортивного директора клуба.

В клубе пока не комментируют эту информацию.
Теги: Лейпциг
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