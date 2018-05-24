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"ПСЖ" запрашивает у "Валенсии" 80 млн евро за Гонсалу Гедеша

"Валенсия" хочет выкупить у "ПСЖ" полузащитника Гонсалу Гедеша.

Португалец минувшим летом перешел в парижский клуб из "Бенфики" за 30 миллионов евро, а затем перебрался в Испанию на правах аренды. Выступление Гедеша в прошедшем сезоне убедило руководство "Валенсии" приобрести португальца.

Трансфер может осложниться тем, что "ПСЖ" выставил на Гедеша ценник в 80 миллионов евро, но в "Валенсии" рассчитывают, что хорошие отношения между клубами поможет им сократить эту сумму до 40-50 миллионов.

AS
Теги: Валенсия Гедеш ПСЖ
Сегодня, 13:42
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