"ПСЖ" запрашивает у "Валенсии" 80 млн евро за Гонсалу Гедеша

"Валенсия" хочет выкупить у "ПСЖ" полузащитника Гонсалу Гедеша.Португалец минувшим летом перешел в парижский клуб из "Бенфики" за 30 миллионов евро, а затем перебрался в Испанию на правах аренды. Выступление Гедеша в прошедшем сезоне убедило руководство "Валенсии" приобрести португальца.Трансфер может осложниться тем, что "ПСЖ" выставил на Гедеша ценник в 80 миллионов евро, но в "Валенсии" рассчитывают, что хорошие отношения между клубами поможет им сократить эту сумму до 40-50 миллионов.