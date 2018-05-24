Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4054
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|53
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119307
|Зенит
|104534
|Юмор, анекдоты, байки
|7711
|КБ-Гостевая
|26610
|Зенит-Арена. Внесем ясность!
|37
|Отдых в Крыму.
|174
Новости партнеров
Лента новостей:
08:24
Дарио Срна покидает "Шахтер" (4)
Дарио Срна покидает "Шахтер" (4)
Вчера, 23:42
Стадион "Крестовский" перешел в управление "Зенита" (16)
Стадион "Крестовский" перешел в управление "Зенита" (16)
Вчера, 23:20
Александр Филимонов: Черчесов? Мне тревожно за результат (5)
Александр Филимонов: Черчесов? Мне тревожно за результат (5)
Вчера, 23:13
Илья Геркус: удачи моему другу Карло в "Наполи"! (7)
Илья Геркус: удачи моему другу Карло в "Наполи"! (7)
Вчера, 22:46
Александр Филимонов: от "Спартака" не было предложений (5)
Александр Филимонов: от "Спартака" не было предложений (5)
Вчера, 22:17
"Рубин" проведет сборы в Сербии и Австрии
"Рубин" проведет сборы в Сербии и Австрии
"Лацио" может заменить Стефана Де Врея защитником "Милана" Романьоли
Защитник "Милана" Алессио Романьоли является одной из приоритетных трансферных целей "Лацио".
Как сообщает портал Tuttosport, римляне рассчитывают на то, что "Милан", столкнувшийся с финансовыми проблемами, согласится продать игрока.
"Лацио" заинтересован в усилении оборонительной линии, поэтому в список его трансферных целей также входят Камиль Глик из "Монако" и Штефан Лихтштайнер из "Ювентуса".
Как сообщает портал Tuttosport, римляне рассчитывают на то, что "Милан", столкнувшийся с финансовыми проблемами, согласится продать игрока.
"Лацио" заинтересован в усилении оборонительной линии, поэтому в список его трансферных целей также входят Камиль Глик из "Монако" и Штефан Лихтштайнер из "Ювентуса".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.