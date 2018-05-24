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"Лацио" может заменить Стефана Де Врея защитником "Милана" Романьоли

Защитник "Милана" Алессио Романьоли является одной из приоритетных трансферных целей "Лацио".

Как сообщает портал Tuttosport, римляне рассчитывают на то, что "Милан", столкнувшийся с финансовыми проблемами, согласится продать игрока.

"Лацио" заинтересован в усилении оборонительной линии, поэтому в список его трансферных целей также входят Камиль Глик из "Монако" и Штефан Лихтштайнер из "Ювентуса".
Теги: Лацио Романьоли Милан
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