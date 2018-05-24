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"Атлетико" приобрел Родри Эрнандеса за 20 млн евро

Полузащитник "Вильярреала" Родри Эрнандес продолжит карьеру в "Атлетико".

Мадридский клуб заплатил за 21-летнего полузащитника 20 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет.

Официальный сайт "Атлетико"
Теги: Родри Атлетико Мадрид
Сегодня, 15:21
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