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Источник: "Шахтер" и "Манчестер Юнайтед" договорились по трансферу Фреда

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что полузащитник "Шахтера" Фред летом перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Клубы договорились о трансфере 25-летнего хавбека за 50 миллионов евро.
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