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СМИ: Сарри может возглавить "Уотфорд", если не договорится с "Челси"

Руководство "Уотфорда" хотело бы видеть в своей команде бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает agentianonimi.com.

Сообщается, что специалист общался с владельцем "Уотфорда" и "Удинезе" Джампаоло Поццо. Бизнесмен хотел бы видеть его главным тренером английского клуба, которым он владеет. Если тренер не договорится о контракте с "Челси", то не исключено, что он примет предложение "Уотфорда".

Ранее британские СМИ сообщили, что бывший тренер "Наполи" отказался от предложения "Зенита".
Теги: Сарри Уотфорд Челси
Сегодня, 17:39
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(3)
№4 Написал: grisha (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бывалый
по-моему цену набивают

Ты кто, швондер - ты же собака обычная, не породистая )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Но мнение ОН имеет )))))))))))))))))))
Усраться можно от смеха от интернета ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
по-моему цену набивают, чтобы срубить бабла побольше
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Белогорье Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 18:05) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
короче,куда угодно ,только не в Прёмгазову Зинаиду:)))Кидают уличную дырявую Зинку все,по чём зря,аж жалко убогую:((
Регистрация: 9.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:49) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
..ну НЕТ желания возглавить догоняющих Краснодар в ТАБЛИЦЕ?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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