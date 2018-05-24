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СМИ: Сарри может возглавить "Уотфорд", если не договорится с "Челси"
Руководство "Уотфорда" хотело бы видеть в своей команде бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает agentianonimi.com.
Сообщается, что специалист общался с владельцем "Уотфорда" и "Удинезе" Джампаоло Поццо. Бизнесмен хотел бы видеть его главным тренером английского клуба, которым он владеет. Если тренер не договорится о контракте с "Челси", то не исключено, что он примет предложение "Уотфорда".
Ранее британские СМИ сообщили, что бывший тренер "Наполи" отказался от предложения "Зенита".
Сообщается, что специалист общался с владельцем "Уотфорда" и "Удинезе" Джампаоло Поццо. Бизнесмен хотел бы видеть его главным тренером английского клуба, которым он владеет. Если тренер не договорится о контракте с "Челси", то не исключено, что он примет предложение "Уотфорда".
Ранее британские СМИ сообщили, что бывший тренер "Наполи" отказался от предложения "Зенита".
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