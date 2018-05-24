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"Болонья" объявила об уходе с поста главного тренера Роберто Донадони
Итальянская "Болонья" сообщила об уходе главного тренера Роберто Донадони.
"Мы благодарим Донадони и его сотрудников за работу. Они выполняли свои обязанности со страстью и профессионализмом в течение трех сезонов", - говорится в сообщении на сайте "Болоньи".
Итальянские СМИ сообщают, что возглавить "Болонью" может Филиппо Индзаги, который с 2016 года тренирует "Венецию".
"Мы благодарим Донадони и его сотрудников за работу. Они выполняли свои обязанности со страстью и профессионализмом в течение трех сезонов", - говорится в сообщении на сайте "Болоньи".
Итальянские СМИ сообщают, что возглавить "Болонью" может Филиппо Индзаги, который с 2016 года тренирует "Венецию".
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