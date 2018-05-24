Последнее с форума:

Тема Сообщений
Курилка 1515
Политика и события в стране и мире 4057
Зенит 104535
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 53
Ситуация на юго-востоке Украины 119307
Юмор, анекдоты, байки 7711
КБ-Гостевая 26610
Зенит-Арена. Внесем ясность! 37

Новости партнеров

"Болонья" объявила об уходе с поста главного тренера Роберто Донадони

Итальянская "Болонья" сообщила об уходе главного тренера Роберто Донадони.

"Мы благодарим Донадони и его сотрудников за работу. Они выполняли свои обязанности со страстью и профессионализмом в течение трех сезонов", - говорится в сообщении на сайте "Болоньи".

Итальянские СМИ сообщают, что возглавить "Болонью" может Филиппо Индзаги, который с 2016 года тренирует "Венецию".
Теги: Донадони Болонья
Сегодня, 18:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
..к "нам" в зину.... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.