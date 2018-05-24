Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино продолжит работу в клубе.Стороны продлили соглашение до 2023 года. Зарплата аргентинского специалиста повысится до 8,5 млн фунтов в год. Он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, уступая только Пепу Гвардиоле и Жозе Моуринью.