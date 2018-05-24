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Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино продолжит работу в клубе.

Стороны продлили соглашение до 2023 года. Зарплата аргентинского специалиста повысится до 8,5 млн фунтов в год. Он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, уступая только Пепу Гвардиоле и Жозе Моуринью.

The Telegraph
Сегодня, 19:23
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(2)
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:15) #
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  •  (1)

а голубизна утверждала (некоторые их члены smirk ), что он в Питере пороги обивает, хы smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
по пути Венгера пошел )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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