Последнее с форума:

Тема Сообщений
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 55
Политика и события в стране и мире 4064
Зенит 104536
Курилка 1518
Ситуация на юго-востоке Украины 119307
Юмор, анекдоты, байки 7711
КБ-Гостевая 26610
Зенит-Арена. Внесем ясность! 37

Новости партнеров

УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей

Сегодня, 24 мая, в Киеве Исполнительный комитет УЕФА принял новые правила клубного лицензирования и финансового фэйр-плей.

"В процессе консультаций с национальными ассоциациями и другими членами европейской футбольной семьи (Ассоциацией европейских клубов, европейскими лигами, профсоюзом футболистов FIFPro Europe) был составлен подробный отчёт.

Во-первых, новые правила обеспечат футболу большую прозрачность: клубы будут обязаны публиковать свою финансовую информацию, включая выплаты агентам.

Во-вторых, новые правила окажут позитивное влияние на гармонизацию инструментов отчётности по специфическим транзакциям, таким как трансферы.

В-третьих, будет применяться более дальновидный подход, чтобы предвидеть финансовые проблемы. Этому будет способствовать введение ряда новых финансовых индикаторов, которые позволят ИФКК строже отслеживать бюджеты клубов. Речь идёт об устойчивом коэффициенте долговой нагрузки, позволяющем в полной мере осознать величину долгов клуба, и индикаторе дефицита трансферных средств, который поможет отследить, сколько денег было потрачено на трансферы футболистов в конкретный период.

Наконец, будет введён ряд требований, которые обеспечат защиту и образование юных игроков (политика защиты детей, новые медицинские требования и расширение программ развития молодёжи). Не будет забыт и женский футбол в Европе, укреплению и развитию которого также уделяется большое внимание», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА на официальном сайте.
Теги: УЕФА
Вчера, 23:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: dianaborrisova (Сегодня, 00:03) #
  • -2
  •  (2)

Викторина с денежным вознаграждением, для участия в которой нужно выполнить
ряд очень простых условий. Главное преимущество в том, что здесь никогда нет проигравших.
Любой участник получает либо денежное вознаграждение, либо скидку на покупку чего-либо http://astclick.online/public/8965713741532422
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.