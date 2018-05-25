Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4064
Зенит 104536
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 54
Курилка 1518
Ситуация на юго-востоке Украины 119307
Юмор, анекдоты, байки 7711
КБ-Гостевая 26610
Зенит-Арена. Внесем ясность! 37

Новости партнеров

Источник: Маурицио Сарри и представители "Челси" провели семичасовую встречу

По информации SportItalia, Маурицио Сарри сегодня побывал в Лондоне, где провел встречу с руководителями "Челси", которая продлилась почти семь часов.

Переговоры устроили обе стороны, и теперь лондонцы готовятся выкупить контракт Сарри у "Наполи" за 8 миллионов евро.

"Челси" предложит 59-летнему специалисту двухлетний контракт.
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 00:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: SVN (Сегодня, 01:17) #
  • 0
  •  (0)
online

Vlad-ОБЖ 66,
Витя Булатов вернулся в Спартак-2 blush хороший футболист был,надеюсь и тренер он достойный,не то что Гунько.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: SVN
Приключения итальянцев в Зените в этом сезоне похоже не будет...

а кто-то кроме голубых в этом сомневался? smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 01:07) #
  • 0
  •  (0)
online

Приключения итальянцев в Зените в этом сезоне похоже не будет...
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А НЕУЖЕЛИ У НАС БУДЕТ РУССКИЙ ТРЕНЕР


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Семак, Добро пожаловать!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.