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"ПСЖ" будет наказан за несоблюдение финансового фэйр-плей

"ПСЖ" получит санкции от УЕФА в связи с несоответствием правилам финансового фэйр-плей, сообщают французские СМИ.

Этот вопрос обсуждался на вчерашнем исполкоме УЕФА в Киеве. Пока неизвестно, каким именно будет наказание. На "ПСЖ" могут наложить штраф, а также установить ограничения по поводу подписания новых игроков. Кроме того, клуб будет вынужден продать нескольких футболистов. В частности, по данным издания, команду может покинуть Анхель Ди Мария.

В УЕФА считают, что 200 миллионов евро, которые парижский клуб получил от спонсоров – серьезно завышенная сумма. Это стало одной из причин проведения расследования. По данным СМИ, спонсорами "ПСЖ" являются катарские компании, принадлежащие владельцам клуба.
Теги: ПСЖ УЕФА
Сегодня, 08:33
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№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
накажут строгим порицанием?


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 09:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile а все Неймар
Регистрация: 20.10.2011 [жалоба]
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