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Вице-президент "Монако": в прошлом году "Реал" предлагал за Мбаппе 180 млн евро

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признался, что в прошлом году в клуб поступало предложение со стороны "Реала" по нападающему Кильяну Мбаппе. Однако форвард предпочел "ПСЖ".

"Я помню, как во время тренировки мне позвонили из "Реала" и сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе. Я сказал об этом Кильяну, поскольку от этого предложения невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и ответил нам. Мы ничего за него не решали. Он нам сказал, что хочет в Париж", - цитирует Васильева A Bola
Теги: Мбаппе ПСЖ Реал
Сегодня, 08:37
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Брехня.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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