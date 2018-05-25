Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119308
КБ-Гостевая 26611
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 58
Политика и события в стране и мире 4064
Зенит 104536
Курилка 1518
Юмор, анекдоты, байки 7711
Зенит-Арена. Внесем ясность! 37

Новости партнеров

Марио Манджукич может переехать в Англию

По сообщениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести форварда "Ювентуса" Марио Манджукича

Игроком также интересуются "Милан" и "Бешикташ"
Теги: Манджукич Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.