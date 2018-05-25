Марио Манджукич может переехать в Англию

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119308
|КБ-Гостевая
|26611
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|58
|Политика и события в стране и мире
|4064
|Зенит
|104536
|Курилка
|1518
|Юмор, анекдоты, байки
|7711
|Зенит-Арена. Внесем ясность!
|37
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака тренер сделает ставку на российских игроков
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака тренер сделает ставку на российских игроков
Вчера, 23:40
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Вчера, 23:30
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
Вчера, 23:24
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
Вчера, 22:53
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (3)
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (3)
Вчера, 21:46
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (4)
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (4)
Вчера, 21:40
Фернандо Торрес может перейти в клуб японской лиги (1)
Фернандо Торрес может перейти в клуб японской лиги (1)
Вчера, 20:58
Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова" (2)
Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова" (2)
Вчера, 20:31
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
Вчера, 19:55
СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Иско за 80 млн евро (2)
СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Иско за 80 млн евро (2)
Вчера, 19:23
Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" (2)
Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" (2)
Вчера, 18:28
Педро Роша может вернуться в "Гремио" (22)
Педро Роша может вернуться в "Гремио" (22)
Вчера, 18:16
"Зенит" продлил контракт с авиакомпанией "Россия"
"Зенит" продлил контракт с авиакомпанией "Россия"
Вчера, 18:03
Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек (7)
Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек (7)
Вчера, 17:47
Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро (4)
Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро (4)
Вчера, 17:36
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Вчера, 15:28
Жоффри Кондогбиа перешел в "Валенсию"
Жоффри Кондогбиа перешел в "Валенсию"
Вчера, 15:21
"Атлетико" приобрел Родри Эрнандеса за 20 млн евро
"Атлетико" приобрел Родри Эрнандеса за 20 млн евро
Вчера, 15:17
Президент "Анжи": мы готовы заменить "Амкар" в РФПЛ (11)
Президент "Анжи": мы готовы заменить "Амкар" в РФПЛ (11)
Вчера, 15:14
Максим Канунников ведет переговоры с "Енисеем" (2)
Максим Канунников ведет переговоры с "Енисеем" (2)
Вчера, 14:52
Антон Миранчук: Семин иногда путает нас с братом (1)
Антон Миранчук: Семин иногда путает нас с братом (1)
Вчера, 14:24
Источник: "Амкар" снимется с РФПЛ, его место займет "Анжи (32)
Источник: "Амкар" снимется с РФПЛ, его место займет "Анжи (32)
Вчера, 14:15
Кубку России предстоит реформирование (26)
Кубку России предстоит реформирование (26)
Вчера, 13:56
От «тренеришки» до «Арсеналов»: Эмери vs. Дзюба (11)
От «тренеришки» до «Арсеналов»: Эмери vs. Дзюба (11)
Вчера, 13:33
Николай Левников утвержден главой судейского комитета (1)
Николай Левников утвержден главой судейского комитета (1)
Марио Манджукич может переехать в Англию
По сообщениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести форварда "Ювентуса" Марио Манджукича
Игроком также интересуются "Милан" и "Бешикташ"
Игроком также интересуются "Милан" и "Бешикташ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.