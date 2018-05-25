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"Челси" может обменять Альваро Морату на Икарди

Руководство лондонского "Челси" готово предложить за Мауро Икарди 35 млн фунтов и испанского нападающего Альваро Морату.

По информации источника, вероятность сделки довольно высока, так как "Челси" намерен провести глобальную перестройку в команде.

Аргентинский нападающий провёл в этом сезоне 34 матча в Серии А и стал лучшим бомбардиром с 29 голами. Мората 31 раз выходил на поле в английской Премьер-лиге и отметился 11 голами.
Теги: Челси Мората Икарди
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