"Челси" может обменять Альваро Морату на Икарди

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119308
|КБ-Гостевая
|26611
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|58
|Политика и события в стране и мире
|4064
|Зенит
|104536
|Курилка
|1518
|Юмор, анекдоты, байки
|7711
|Зенит-Арена. Внесем ясность!
|37
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака тренер сделает ставку на российских игроков
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака тренер сделает ставку на российских игроков
Вчера, 23:40
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Вчера, 23:30
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
Вчера, 23:24
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
Вчера, 22:53
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (3)
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (3)
Вчера, 21:46
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (4)
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (4)
Вчера, 21:40
Фернандо Торрес может перейти в клуб японской лиги (1)
Фернандо Торрес может перейти в клуб японской лиги (1)
Вчера, 20:58
Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова" (2)
Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова" (2)
Вчера, 20:31
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
Вчера, 19:55
СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Иско за 80 млн евро (2)
СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Иско за 80 млн евро (2)
Вчера, 19:23
Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" (2)
Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" (2)
Вчера, 18:28
Педро Роша может вернуться в "Гремио" (22)
Педро Роша может вернуться в "Гремио" (22)
Вчера, 18:16
"Зенит" продлил контракт с авиакомпанией "Россия"
"Зенит" продлил контракт с авиакомпанией "Россия"
Вчера, 18:03
Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек (7)
Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек (7)
Вчера, 17:47
Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро (4)
Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро (4)
Вчера, 17:36
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Вчера, 15:28
Жоффри Кондогбиа перешел в "Валенсию"
Жоффри Кондогбиа перешел в "Валенсию"
Вчера, 15:21
"Атлетико" приобрел Родри Эрнандеса за 20 млн евро
"Атлетико" приобрел Родри Эрнандеса за 20 млн евро
Вчера, 15:17
Президент "Анжи": мы готовы заменить "Амкар" в РФПЛ (11)
Президент "Анжи": мы готовы заменить "Амкар" в РФПЛ (11)
Вчера, 15:14
Максим Канунников ведет переговоры с "Енисеем" (2)
Максим Канунников ведет переговоры с "Енисеем" (2)
Вчера, 14:52
Антон Миранчук: Семин иногда путает нас с братом (1)
Антон Миранчук: Семин иногда путает нас с братом (1)
Вчера, 14:24
Источник: "Амкар" снимется с РФПЛ, его место займет "Анжи (32)
Источник: "Амкар" снимется с РФПЛ, его место займет "Анжи (32)
Вчера, 14:15
Кубку России предстоит реформирование (26)
Кубку России предстоит реформирование (26)
Вчера, 13:56
От «тренеришки» до «Арсеналов»: Эмери vs. Дзюба (11)
От «тренеришки» до «Арсеналов»: Эмери vs. Дзюба (11)
Вчера, 13:33
Николай Левников утвержден главой судейского комитета (1)
Николай Левников утвержден главой судейского комитета (1)
"Челси" может обменять Альваро Морату на Икарди
Руководство лондонского "Челси" готово предложить за Мауро Икарди 35 млн фунтов и испанского нападающего Альваро Морату.
По информации источника, вероятность сделки довольно высока, так как "Челси" намерен провести глобальную перестройку в команде.
Аргентинский нападающий провёл в этом сезоне 34 матча в Серии А и стал лучшим бомбардиром с 29 голами. Мората 31 раз выходил на поле в английской Премьер-лиге и отметился 11 голами.
По информации источника, вероятность сделки довольно высока, так как "Челси" намерен провести глобальную перестройку в команде.
Аргентинский нападающий провёл в этом сезоне 34 матча в Серии А и стал лучшим бомбардиром с 29 голами. Мората 31 раз выходил на поле в английской Премьер-лиге и отметился 11 голами.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.