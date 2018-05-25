"Ювентус" ведет переговоры о трансфере Адриена Рабьо

Полузащитник Адриен Рабьо, скорее всего, покинет "ПСЖ" этим летом.Сообщается, что француз ранее сам предложил свои услуги нескольким европейским клубам, в том числе "Ювентусу" и "Барселоне". Его контракт с парижанами истекает летом 2019 года.В прошедшем сезоне 23-летний француз провел 32 матча в чемпионате Франции и забил один мяч при пяти голевых передачах.