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"Ювентус" ведет переговоры о трансфере Адриена Рабьо

Полузащитник Адриен Рабьо, скорее всего, покинет "ПСЖ" этим летом.

Сообщается, что француз ранее сам предложил свои услуги нескольким европейским клубам, в том числе "Ювентусу" и "Барселоне". Его контракт с парижанами истекает летом 2019 года.

В прошедшем сезоне 23-летний француз провел 32 матча в чемпионате Франции и забил один мяч при пяти голевых передачах.

Mundo Deportivo
Теги: Ювентус Рабьо
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