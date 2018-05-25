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Раджа Наингголан может перейти в "Интер" за 40 млн евро

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассчитывает усилить свою команду полузащитником "Ромы" Раджой Наингголаном.

"Рома" готова рассмотреть предложения по бельгийцу. Сумма трансфера может составить 40 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Теги: Наингголлан Интер Рома
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