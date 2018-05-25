Раджа Наингголан может перейти в "Интер" за 40 млн евро

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4072
|КБ-Гостевая
|26614
|Зенит
|104546
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119310
|Отдых в Крыму.
|176
|Товарищеские матчи сборной России
|8
|FIFA 12
|212
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|59
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (30)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (30)
Вчера, 23:46
"Краснодар" рассмотрим предложения по румынскому форварду Ивану (1)
"Краснодар" рассмотрим предложения по румынскому форварду Ивану (1)
Вчера, 23:40
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Вчера, 23:30
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
Вчера, 23:24
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
Вчера, 22:53
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (5)
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (5)
Вчера, 21:46
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (5)
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (5)
Вчера, 21:40
Фернандо Торрес может перейти в клуб японской лиги (1)
Фернандо Торрес может перейти в клуб японской лиги (1)
Вчера, 20:58
Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова" (2)
Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова" (2)
Вчера, 20:31
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (3)
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (3)
Вчера, 19:55
СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Иско за 80 млн евро (2)
СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Иско за 80 млн евро (2)
Вчера, 19:23
Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" (2)
Маурисио Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" (2)
Вчера, 18:28
Педро Роша может вернуться в "Гремио" (26)
Педро Роша может вернуться в "Гремио" (26)
Вчера, 18:16
"Зенит" продлил контракт с авиакомпанией "Россия"
"Зенит" продлил контракт с авиакомпанией "Россия"
Вчера, 18:03
Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек (7)
Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек (7)
Вчера, 17:47
Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро (4)
Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро (4)
Вчера, 17:36
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Раджа Наингголан может перейти в "Интер" за 40 млн евро
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассчитывает усилить свою команду полузащитником "Ромы" Раджой Наингголаном.
"Рома" готова рассмотреть предложения по бельгийцу. Сумма трансфера может составить 40 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
"Рома" готова рассмотреть предложения по бельгийцу. Сумма трансфера может составить 40 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.