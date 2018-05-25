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Роналдо: Салах очень похож на Месси

Легендарный бразильский футболист Роналдо заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах напоминает ему форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я люблю Салаха. Это невероятный футболист, обладающий потрясающими качествами. Думаю, он очень похож на Месси. Недавно я прочитал слова Салаха о том, что я вдохновлял его, и я был очень рад услышать это", - цитирует Роналдо Marca.
Теги: Роналдо
Сегодня, 17:27
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4
(1)
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эх зубастик,кто бы хоть на тебя был бы похож.До сих пор нет такого уровня напа в мире.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: ERBULAN (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Перевод с акцентом.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: And70 СССР (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Я люблю Салах", "и я был очень узнать об этом "
Google переводчик?
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:49) #
  • +4
  •  (6)

наверное рад?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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