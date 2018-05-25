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Роналдо: Салах очень похож на Месси (4)
Роналдо: Салах очень похож на Месси (4)
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Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Роналдо: Салах очень похож на Месси
Легендарный бразильский футболист Роналдо заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах напоминает ему форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Я люблю Салаха. Это невероятный футболист, обладающий потрясающими качествами. Думаю, он очень похож на Месси. Недавно я прочитал слова Салаха о том, что я вдохновлял его, и я был очень рад услышать это", - цитирует Роналдо Marca.
"Я люблю Салаха. Это невероятный футболист, обладающий потрясающими качествами. Думаю, он очень похож на Месси. Недавно я прочитал слова Салаха о том, что я вдохновлял его, и я был очень рад услышать это", - цитирует Роналдо Marca.
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