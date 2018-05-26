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На Яя Туре претендуют "Марсель" и "Вест Хэм"

Полузащитник Яя Туре, который летом становится свободным агентом, может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L’?quipe.

По информации издания, спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета вышел на контакт с 35-летним ивуарийским футболистом. В подписании контракта с Туре также заинтересован лондонский "Вест Хэм Юнайтед".

Также ивуариец имеет предложения от нескольких китайских клубов, но он в них не заинтересован.
Теги: Туре Марсель Вест Хэм
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