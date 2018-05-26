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Неймар: поработать с Гвардьолой - моя мечта

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что мечтает поработать под руководством Хосепа Гвардьолы.

"Я очень хотел поработать с Гвардьолой, он величайший специалист из действующих тренеров. Я перешел в "Барсу" через год после того, как он ушел. Надеюсь, что когда-нибудь я перейду в команду, возглавляемую Гвардьолой", - – цитирует ESPN Brazil Неймара.

Напомним, ранее бывший партнер Неймара по "Барселоне" Лионель Месси посоветовал бразильцу перейти в "Манчестер Сити".
Теги: Неймар Гвардиола
Сегодня, 10:19
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(0)
№3 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
При всех талантах Неймара и его гениальности, не думаю, что АПЛ для него вариант.
Там грубо играют, много стыков и борьбы, боюсь что поломают.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 11:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Давай к нам в Спартак! Поработаешь с Каррерой! smiley
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (3)

Для Манчестер Сити это будет круто .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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