Эден Азар хочет видеть Маурицио Сарри в "Челси"

Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар ждет бывшего главного тренера итальянского "Наполи" Маурицио Сарри на должности наставника "синих".Как утверждает Gazzetta dello Sport, 27-летний бельгиец пообщался с партнером по сборной Дрисом Мертенсом, который рассказал Азару о бывшем наставнике неаполитанцев. Лидер "Челси" остался доволен характеристикой Сарри и с нетерпением ждет его в клубе.