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Эден Азар хочет видеть Маурицио Сарри в "Челси"

Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар ждет бывшего главного тренера итальянского "Наполи" Маурицио Сарри на должности наставника "синих".

Как утверждает Gazzetta dello Sport, 27-летний бельгиец пообщался с партнером по сборной Дрисом Мертенсом, который рассказал Азару о бывшем наставнике неаполитанцев. Лидер "Челси" остался доволен характеристикой Сарри и с нетерпением ждет его в клубе.

"Газета.ру"
Теги: Азар Челси Сарри Наполи
Сегодня, 21:03
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