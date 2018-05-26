Жерар Деулофеу уйдет из "Барселоны"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу скорее всего покинет сине-гранатовых.По информации испанского издания Sport, футболист хочет продолжить карьеру в английском "Уотфорде", где он выступал в минувшем сезоне по условиям арендного соглашения.Контракт Деулофеу с "Барселоной" подписан до 2019 года, в котором прописаны отступные в размере €20 млн.