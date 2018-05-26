"Фулхэм" вернулся в английскую Премьер-лигу

"Фулхэм" обыграл "Астон Виллу" (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу.В следующем сезоне "Фулхэм" сыграет АПЛ, команда возвращается в высший дивизион спустя четыре года.