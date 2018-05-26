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"Фулхэм" вернулся в английскую Премьер-лигу

"Фулхэм" обыграл "Астон Виллу" (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу.

В следующем сезоне "Фулхэм" сыграет АПЛ, команда возвращается в высший дивизион спустя четыре года.
Теги: Фулхэм Астон Вилла
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