Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в английский "Манчестер Юнайтед".По информации Calciomercato.com, трансфер футболиста уже завершен."На мой взгляд, руководство "Лацио" уже продало Милинковича-Савича в "Манчестер Юнайтед" за большие деньги. Теперь "красные дьяволы" хотят продать Поля Погба, чтобы освободить Сергею место в составе", – заявил футбольный агент и брат бывшего футболиста сборной Италии Марко Матерацци Матео Матерацци.