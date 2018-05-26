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Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в английский "Манчестер Юнайтед".

По информации Calciomercato.com, трансфер футболиста уже завершен.

"На мой взгляд, руководство "Лацио" уже продало Милинковича-Савича в "Манчестер Юнайтед" за большие деньги. Теперь "красные дьяволы" хотят продать Поля Погба, чтобы освободить Сергею место в составе", – заявил футбольный агент и брат бывшего футболиста сборной Италии Марко Матерацци Матео Матерацци.

"Газета.ру"
Теги: Лацио Манчестер Юнайтед Трансферы
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