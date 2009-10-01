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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Криштиану Роналду намекнул, что покидает "Реал"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) намекнул, что покинет мадридский клуб.
Напомним, форвард сборной Португалии выступает за "сливочных" с 2009 года. Ранее он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".
"Мне в "Реале" было очень здорово. Всем большое спасибо. В ближайшие пару дней я дам ответ фанатам, которые всегда меня поддерживали. Сейчас же мы сотворили историю и будем это праздновать.
Я наслаждаюсь моментом, и будущее игроков сейчас не так важно. Посмотрим, что будет потом. Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов? Кто выиграл больше всех трофеев, забил больше голов? Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League", - цитирует Роналду Marca.
Напомним, форвард сборной Португалии выступает за "сливочных" с 2009 года. Ранее он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".
"Мне в "Реале" было очень здорово. Всем большое спасибо. В ближайшие пару дней я дам ответ фанатам, которые всегда меня поддерживали. Сейчас же мы сотворили историю и будем это праздновать.
Я наслаждаюсь моментом, и будущее игроков сейчас не так важно. Посмотрим, что будет потом. Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов? Кто выиграл больше всех трофеев, забил больше голов? Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League", - цитирует Роналду Marca.
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