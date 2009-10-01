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Криштиану Роналду намекнул, что покидает "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) намекнул, что покинет мадридский клуб.

Напомним, форвард сборной Португалии выступает за "сливочных" с 2009 года. Ранее он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

"Мне в "Реале" было очень здорово. Всем большое спасибо. В ближайшие пару дней я дам ответ фанатам, которые всегда меня поддерживали. Сейчас же мы сотворили историю и будем это праздновать.

Я наслаждаюсь моментом, и будущее игроков сейчас не так важно. Посмотрим, что будет потом. Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов? Кто выиграл больше всех трофеев, забил больше голов? Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League", - цитирует Роналду Marca.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 00:42
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4
(1)
№4 Написал: plast Спб (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tfu
МЮ, ПСЖ, МЛС, Китай??

думаю что он если и уйдет то останется в Европе , в млсе и китае для него не будет мотивации а КрРо ею питается а денег у него и так дофига.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:59) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
От скромности он не умрёт, инфа 100

ну, некоторое право на это имеет, как-никак абсолютный рекордсмен
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
МЮ, ПСЖ, МЛС, Китай??


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
От скромности он не умрёт, инфа 100


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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