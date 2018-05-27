"Наполи" может приобрести полузащитника "Реала"

Полузащитник "Реала" Дани Сьос попал в сферу интересов "Наполи". Как сообщает Gazzetta dello Sport, 21-летний испанец недоволен своим положением запасного в Мадриде.Неаполитанский клуб работает над трансфером хавбека. Другим претендентом на игрока является "Милан".В текущем сезоне Сьос принял участие в 12 матчах испанского чемпионата и забил 2 гола.