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Защитник "Сампдории" Иван Стринич перейдет в "Милан"

Защитник "Сампдории" Иван Стринич подтвердил, что продолжит карьеру в "Милане".

"Сезон закончился, поэтому я могу заявить, что я больше не игрок "Сампдории". Я подписал трехлетний контракт с "Миланом".

Думаю, клуб объявит о трансфере уже после чемпионата мира", – цитирует Стринича Football Italia
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