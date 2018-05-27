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Источник: Роналду не устраивает предложенный "Реалом" контракт

Форвард "Реала" Криштиану Роналду недоволен условиями улучшения своего контракта в «королевском» клубе.

Переговоры по этому вопросу начались в декабре. "Реал" предложил Роналду увеличить сумму выплат по контракту на 9-10 миллионов евро, однако поставил ряд условий, в числе которых были победа в Лиге чемпионов, выигрыш "Золотого мяча" и другие. Футболист остался недоволен таким подходом.

Кроме того, Криштиану и его агент Жорже Мендеш хотели, чтобы нападающий "Реала" получал примерно на уровне форварда "ПСЖ" Неймара, зарабатывающего 37 миллионов евро. Но новый контракт предполагает зарплату португальца в размере 30 миллионов евро.

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Теги: Роналду Реал
Вчера, 23:59
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:11) #
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а он разве бывает когда-нибудь доволен,но если только кубки поднимать над головой.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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