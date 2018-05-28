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"Барселона Б" вылетела из Сегунды

"Барселона" Б стала третьей командой, вылетевшей из Сегунды. Ранее второй дивизион испанского футбола покинули "Ла-Ойя Орка" и "Севилья Атлетик".

Каталонская команда продержалась в Сегунде всего один сезон.
Теги: Барселона
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