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"Арсенал" близок к приобретению Сократиса Папастатопулоса

Лондонский "Арсенал" предложил за защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса 15 миллионов евро, сообщает Kicker

"Боруссия" требует за грека 18 миллионов евро. 29-летний Папастатопулос играет за "Боруссию" с 2013 года после перехода из "Вердера".

В прошлом сезоне он провел за дортмундцев 43 матча.
Теги: Арсенал Боруссия Д Папастатопулос
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