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Кильян Мбаппе может покинуть "ПСЖ" из за финансового fair play

"ПСЖ" может в летнее трансферное окно продать нападающего Кильяна Мбаппе, сообщает The Times.

Прошлый сезон футболист провел в аренде, и по условиям договора парижане должны выкупить контракт форварда у "Монако" за 180 миллионов евро. После этого клуб будет готов расстаться с игроком.

Ранее президент "ПСЖ" заявил, что не продаст Мбаппе даже за 1 миллиард евро. Позиция клуба может измениться после того, как УЕФА ужесточит правила финансового fair play.
Теги: Мбаппе ПСЖ Монако
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