На презентацию Андреса Иньеста в японском клубе пришли около 10 тысяч болельщиков

Японский "Виссел Кобе" официально представил нового полузащитника команды Андреса Иньесту, проведшего 22 сезона в "Барселоне".Презентацию 34-летнего испанца посетили около 10 тысяч болельщиков японского клуба. Иньесту приветствовали баннерами "Добро пожаловать, легенда!" и испанскими флагами.Ранее сообщалось, что хавбек подписал с "Виссел Кобе" 3-летний контракт на 90 миллионов долларов.