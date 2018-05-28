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На презентацию Андреса Иньеста в японском клубе пришли около 10 тысяч болельщиков

Японский "Виссел Кобе" официально представил нового полузащитника команды Андреса Иньесту, проведшего 22 сезона в "Барселоне".

Презентацию 34-летнего испанца посетили около 10 тысяч болельщиков японского клуба. Иньесту приветствовали баннерами "Добро пожаловать, легенда!" и испанскими флагами.

Ранее сообщалось, что хавбек подписал с "Виссел Кобе" 3-летний контракт на 90 миллионов долларов.

Football Espana
Теги: Иньеста
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