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Daily Express: "Реал" готов расстаться с Бэйлом за 80 миллионов фунтов

Руководство "Реала" согласится продать нападающего Гарета Бэйла за 80 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Express.

После финала Лиги чемпионов валлиец заявил, что вскоре обсудит свое будущее с агентом и клубом.

Ранее сообщалось, что на Бэйла претендуют "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Бавария" и "ПСЖ".
Теги: Реал Бэйл
Сегодня, 08:39
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 08:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
То-то Роналду криво улыбался после голов Бейла. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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