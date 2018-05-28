"Челси" готов заплатить за защитника "Наполи" Хюсая 50 млн евро

Крайний защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай по-прежнему находится в сфере интересов "Челси".Лондонцы планируют приобрести 24-летнего футболиста сборной Албании в случае назначения бывшего главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.Контракт Хюсая, рассчитан до 2021 года. При этом отступные в размере 50 миллионов евро действуют только для зарубежных клубов.