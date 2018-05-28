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Источник: приоритетным вариантом для Бэйла является "Бавария"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл скорее всего покинет "королевский" клуб этим летом.

Как сообщает The Telegraph, именно мюнхенский клуб является приоритетом для Бэйла. Источник из окружения футболиста назвал потенциальный переезд Гарета в Мюнхен "привлекательной возможностью" для него.

Бэйл остался недоволен тем, что начал финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" на скамейке запасных.
Теги: Бэйл Бавария
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