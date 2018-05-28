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Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне
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Вчера, 23:59
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Источник: Роналду не устраивает предложенный "Реалом" контракт (6)
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Вчера, 21:22
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Вчера, 19:36
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Уэйн Руни близок к переходу в MLS
Уэйн Руни близок к переходу в MLS
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"Наполи" может приобрести полузащитника "Реала"
"Наполи" может приобрести полузащитника "Реала"
Источник: приоритетным вариантом для Бэйла является "Бавария"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл скорее всего покинет "королевский" клуб этим летом.
Как сообщает The Telegraph, именно мюнхенский клуб является приоритетом для Бэйла. Источник из окружения футболиста назвал потенциальный переезд Гарета в Мюнхен "привлекательной возможностью" для него.
Бэйл остался недоволен тем, что начал финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" на скамейке запасных.
Как сообщает The Telegraph, именно мюнхенский клуб является приоритетом для Бэйла. Источник из окружения футболиста назвал потенциальный переезд Гарета в Мюнхен "привлекательной возможностью" для него.
Бэйл остался недоволен тем, что начал финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" на скамейке запасных.
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