Молодой хорватский полузащитник Анте Чорич проходит медосмотр в "Роме"

Полузащитник "Динамо" из Загреба Анте Чорич сегодня утром прибыл в расположение "Ромы", где он пройдет медосмотр.Если всё пройдет успешно, то через несколько часов о его трансфере будет официально объявлено. "Рома" заплатит за игрока 7 млн евро + 1 млн бонусами. Сам футболист заключит пятилетний контракт с зарплатой 1 млн евро и бонусы.