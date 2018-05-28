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Молодой хорватский полузащитник Анте Чорич проходит медосмотр в "Роме"

Полузащитник "Динамо" из Загреба Анте Чорич сегодня утром прибыл в расположение "Ромы", где он пройдет медосмотр.

Если всё пройдет успешно, то через несколько часов о его трансфере будет официально объявлено. "Рома" заплатит за игрока 7 млн евро + 1 млн бонусами. Сам футболист заключит пятилетний контракт с зарплатой 1 млн евро и бонусы.

Football Italia
Теги: Рома
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