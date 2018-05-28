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Роман Абрамович получил паспорт Израиля

Владелец "Челси" Роман Абрамович получил израильское удостоверение личности, сообщает Ynet.co.il.

Напомним, Абрамович ранее проживал в Великобритании. Ранее сообщалось, что Абрамовичу не продлили британскую визу, поэтому он не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии с "МЮ" (1:0).

Теперь миллиардер получит статус самого богатого человека в Израиле.
Теги: Абрамович Челси
Сегодня, 20:25
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(1)
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Enterprise
А как же Ротшильды?У них разве нет израильского гражданства?И активов у них больше триллиона баксов!

Ха - если у каких то ротшильдов заработано триллион, значит, у вовки путина ТРИ триллиона
Мелко плавают все эти ротшильды ))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как же Ротшильды?У них разве нет израильского гражданства?И активов у них больше триллиона баксов!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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