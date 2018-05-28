Роман Абрамович получил паспорт Израиля

Владелец "Челси" Роман Абрамович получил израильское удостоверение личности, сообщает Ynet.co.il.Напомним, Абрамович ранее проживал в Великобритании. Ранее сообщалось, что Абрамовичу не продлили британскую визу, поэтому он не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии с "МЮ" (1:0).Теперь миллиардер получит статус самого богатого человека в Израиле.