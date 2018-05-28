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Защитник "Боруссии" заинтересовал "Арсенал"

"Арсенал" готов заплатить ?16 млн за греческого защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса.

По информации английского издания The Independent, переход футболиста будет окончательно оформлен к концу недели. Изначально "канониры" предложили ?13 млн, но такая сумма не устроила руководство "Шмелей".

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Папастатопулос сыграл в 30 матчах.

"Газета.ру"
Теги: Арсенал Боруссия Д
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