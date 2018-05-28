"Манчестер Юнайтед" не готов платить за Гарета Бэйла 150 млн евро

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать крайнего нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла за €150 млН.По информации Don Balon, президент "сливочных" Флорентино Перес готов продать валлийского футболиста не менее, чем за €150 млн. Руководство "красных дьяволов" отказалось от услуг Бэйла, подчеркнув, что они не будут покупать игрока более чем за €80 млн.Также лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария" намерены побороться за форварда.