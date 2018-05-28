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Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"

Полузащитник "Монако" Фабиньо стал футболистом "Ливерпуля", сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Официально 24-летний бразилец присоединится к команде 1 июля.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" заплатит за Фабиньо 45 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Фабиньо выступал за "Монако" на протяжении пяти сезонов, сыграв за команду 225 матчей и забив 29 голов. Ранее сообщалось, что "ПСЖ" является главным претендентом на игрока.

Теги: Фабиньо Монако Ливерпуль Трансферы
Вчера, 23:24
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