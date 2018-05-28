Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"

Полузащитник "Монако" Фабиньо стал футболистом "Ливерпуля", сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.Официально 24-летний бразилец присоединится к команде 1 июля.Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" заплатит за Фабиньо 45 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.Фабиньо выступал за "Монако" на протяжении пяти сезонов, сыграв за команду 225 матчей и забив 29 голов. Ранее сообщалось, что "ПСЖ" является главным претендентом на игрока.