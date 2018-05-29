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Оливье Жиру сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отметился голом в товарищеском матче с командой Ирландии (2:0).

Жиру забил свой 31-й гол за сборную Франции. По этому показателю 31-летний форвард сравнялся с Зинедином Зиданом.
Теги: Жиру Зидан Сборная Франции
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