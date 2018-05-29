Фабиньо: "Ливерпуль" – громадный клуб

Полузащитник Фабиньо поделился впечатлениями после подписания контракта с "Ливерпулем"."Я очень рад. Это то, чего я всегда хотел. "Ливерпуль" – громадный клуб. Клубная инфраструктура выглядит невероятно.Я не думал долго, когда такой клуб сделал предложение. Постараюсь войти в историю "Ливерпуля" и выиграть с ним трофеи. Я постараюсь расти, учиться, совершенствоваться и стать частью истории клуба", - цитирует Фабиньо пресс-служба "Ливерпуля".