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Фабиньо: "Ливерпуль" – громадный клуб

Полузащитник Фабиньо поделился впечатлениями после подписания контракта с "Ливерпулем".

"Я очень рад. Это то, чего я всегда хотел. "Ливерпуль" – громадный клуб. Клубная инфраструктура выглядит невероятно.

Я не думал долго, когда такой клуб сделал предложение. Постараюсь войти в историю "Ливерпуля" и выиграть с ним трофеи. Я постараюсь расти, учиться, совершенствоваться и стать частью истории клуба", - цитирует Фабиньо пресс-служба "Ливерпуля".
Теги: Фабиньо Ливерпуль
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